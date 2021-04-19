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    Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması

    Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması

    Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı derbiye Mete Kalkavan'ın atanmasının ardından yazılı açıklama ile Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 22:48
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    Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi için ise Mete Kalkavan görevlendirildi.

    "GALATASARAY İLE KRONİK PROBLEMİ OLAN..."

    Galatasaray bu görevlendirmenin ardından sosyal medyadan yazılı bir açıklama yayınladı.

    "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz." başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray dan Mete Kalkavan açıklaması #1

    Galatasaray dan Mete Kalkavan açıklaması #2

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