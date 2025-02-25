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Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 64'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 58 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda ezeli rakibiyle olan ikili averajda da üstünlüğü elde etti.

"KULÜBEDE HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylıların, maçın başındaki bir pozisyonda genç stoperleri Yusuf Akçiçek'e kart göstertmek için çabaladıklarını belirterek "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı kulüp ise Portekizli teknik adamın açıklamalarını ırkçı söylemler içerdiği gerekçesiyle eleştirerek, şu ifadelere yer verdi: