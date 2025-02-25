Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 64'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 58 puana ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda ezeli rakibiyle olan ikili averajda da üstünlüğü elde etti.
"KULÜBEDE HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylıların, maçın başındaki bir pozisyonda genç stoperleri Yusuf Akçiçek'e kart göstertmek için çabaladıklarını belirterek "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.
"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Sarı-kırmızılı kulüp ise Portekizli teknik adamın açıklamalarını ırkçı söylemler içerdiği gerekçesiyle eleştirerek, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.
Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."
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