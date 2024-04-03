Galatasaray'dan müthiş seri! İç sahada 33 maçtır yenilgi yüzü görmediler
ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor’u konuk etti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 84 yaptı ve liderliğine devam etti.

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı 33 lig mücadelesinde 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde yenilmezlik serisi 19 maça çıktı

Öte yandan ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı.

Sarı-kırmızılar son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.