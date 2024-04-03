Galatasaray'dan müthiş seri! İç sahada 33 maçtır yenilgi yüzü görmediler Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’de sahasında üst üste 33. maçta da kaybetmedi.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor’u konuk etti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 84 yaptı ve liderliğine devam etti.

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı 33 lig mücadelesinde 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde yenilmezlik serisi 19 maça çıktı

Öte yandan ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı.

Sarı-kırmızılar son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.