Galatasaray'dan nefis rekor! İç saha serisiyle Avrupa'nın zirvesinde 32 maçtır evinde yenilmeyen Galatasaray, iç saha serisinde devleri geçip Avrupa'nın 1 numarası oldu.

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Galatasaray, geçen dönem şampiyonluğun anahtarı olan iç sahadaki başarılı performansına bu sezon da devam ediyor.

En son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, ardından Aslantepe'de rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon evinde 15'te 15 ile yoluna devam eden Galatasaray, toplamda 32 maçtır (30 galibiyet-2 beraberlik) taraftarı önünde kaybetmedi.

Bu karnesiyle Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray, en iyi 15 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde de Avrupa'nın 1 numarasına yerleşti. Liverpool 26 maçla ikinci olurken, Manchester City ve A.Madrid 25'er karşılaşmayla üçüncülüğü paylaştı. PSV 22 müsabakayla 4,

Real Madrid de 19 ile 5. sırada.

Sporting'le kıyasıya yarış

Ayrıca Galatasaray, bu sezon Avrupa'da evinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu.

Taraftarının müthiş desteğiyle coşan sarı- kırmızılar, sahasındaki 15 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. Aslan'ı, 12'de 12'lik performansa imza atan Portekiz ekibi Sporting takip etti.

Antalya'da şampiyonluk kampı

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da lige verilen ara için yeni bir planlamaya gidildi.

Milli maçlar için verilecek arada sarı-kırmızılı oyuncular hem dinlenecek hem de mart ayının son haftasında Antalya'da 1 haftalık kampa gidecek.

Geçen sezon aralık ayında Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılar, yine aynı oteli tercih edip şampiyonluk için de aynı yolu izleyecek.