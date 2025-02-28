Galatasaray'dan Okan Buruk için Tahkim Kurulu'na itiraz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Galatasaray Kulübü, Okan Buruk için harekete geçti.

İTİRAZ EDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bir maçlık men cezası için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu ve başarılı teknik adamın cezasına itiraz etti.

Galatasaray, Okan Buruk'un cezası için itirazının ardından Tahkim Kurulu'ndan cevap beklemeye geçti.

NELER DEMİŞTİ?

Okan Buruk, kupada Konyaspor ile oynanan maçın ardından PFDK'nin kendisine verdiği bir maçlık cezaya, şu sözlerle tepki göstermişti:

Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım.