Galatasaray'dan Okan Buruk'a plaket

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk onurlandırıldı.
PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Galatasaray'ın başında Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkan Teknik Direktör Okan Burak'a, Antalyaspor müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra Buruk'u alkışladı.
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