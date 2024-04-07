Galatasaray'dan olay paylaşım: Icardi attı Fenerbahçe çekildi Galatasaray Süper Kupa'da, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ardından paylaşımda bulundu.

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2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe 3. dakikada sahayı terk etti.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

İşte Galatasaray o paylaşımı: