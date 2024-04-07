Galatasaray'dan olay paylaşım: Icardi attı Fenerbahçe çekildi

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2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe 3. dakikada sahayı terk etti.
Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
İşte Galatasaray o paylaşımı:
Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor."
Galatasaray'ın paylaşımı: "Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor.
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