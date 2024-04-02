Galatasaray'dan olaylı maçın PFDK sevklerine tepki Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

"TFF bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

"Görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"