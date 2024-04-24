Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun mesajı Galatasaray, Ankaragücü'nde oynayan eski futbolcusu Olimpiu Morutan'ın, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ensonhaber.com

Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

"Sahalara dönmesini temenni ediyoruz"

Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray, eski futbolcusu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi: