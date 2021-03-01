Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı başvurusu

Galatasaray yönetimi, bundan sonraki iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvuruda bulundu.

Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamura dönmesi nedeniyle bir süredir çözüm üretmeye çalışan Galatasaray yönetimi, çareyi stat değiştirmekte buldu.

Sarı-kırmızılılar, bundan sonraki iç saha maçlarını Şampiyonlar Ligi finalinin de yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, konu hakkında TFF'ya başvuruda bulundu.

GÖZLER TFF'DE

Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi çimlerin bozulmaması için saha içinde oyuncuların ısınmasına izin vermeyen federasyonun, bu başvuruya nasıl bir cevap vereceği merak konusu...