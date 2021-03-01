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    Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı başvurusu

    Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı başvurusu

    Galatasaray yönetimi, bundan sonraki iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvuruda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 17:37
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    Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamura dönmesi nedeniyle bir süredir çözüm üretmeye çalışan Galatasaray yönetimi, çareyi stat değiştirmekte buldu.

    Sarı-kırmızılılar, bundan sonraki iç saha maçlarını Şampiyonlar Ligi finalinin de yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor.

    Galatasaray dan Olimpiyat Stadı başvurusu #1

    Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, konu hakkında TFF'ya başvuruda bulundu.

    GÖZLER TFF'DE

    Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi çimlerin bozulmaması için saha içinde oyuncuların ısınmasına izin vermeyen federasyonun, bu başvuruya nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

    Galatasaray dan Olimpiyat Stadı başvurusu #2

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