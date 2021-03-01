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Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı başvurusu
Galatasaray yönetimi, bundan sonraki iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvuruda bulundu.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 17:31
- Güncelleme : 01.03.2021 - 17:37
Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamura dönmesi nedeniyle bir süredir çözüm üretmeye çalışan Galatasaray yönetimi, çareyi stat değiştirmekte buldu.
Sarı-kırmızılılar, bundan sonraki iç saha maçlarını Şampiyonlar Ligi finalinin de yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyor.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, konu hakkında TFF'ya başvuruda bulundu.
GÖZLER TFF'DE
Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi çimlerin bozulmaması için saha içinde oyuncuların ısınmasına izin vermeyen federasyonun, bu başvuruya nasıl bir cevap vereceği merak konusu...