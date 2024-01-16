Galatasaray'dan paylaşım: Bu böyle devam etmeyecek Galatasaray, Kayserispor maçındaki iki tartışmalı anın görüntüsüyle birlikte, "Bu böyle devam etmeyecek" başlıklı bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 yendi.

Sahasında 27 maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 10 lig maçını da kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 85. dakikada penaltıdan Dries Mertens atarken konuk takımın tek sayısını 57. dakikada Boa Morte kaydetti.

Galatasaray: Bu böyle devam etmeyecek

Galatasaray'dan galibiyetin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Mertens'in 28. dakikada iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonun görüntüsü paylaşıldı.

Kayserispor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltının görüntüsü de yer aldığı paylaşıma, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız" notu düşüldü.

Paylaşılan videoda pozisyonlarla birlikte, "Şampiyonluk mücadelesinde geriye düşmemiz için aleyhimize kasıtlı olarak yapılmış bariz hatalardan birisi daha. Doğrularınızda bile hiçbir standardınız yok. Bu pozisyondan 10 kat daha net olan penaltıların söz konusu rakibimiz olunca es geçilmesi..." ifadeleri yer aldı.