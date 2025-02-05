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Haber Merkezi

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK ile Galatasaray, kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk takım, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren golü ise yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

GALATASARAY'DAN KADİR SAĞLAM'A TEPKİ

3 Şubat Pazar akşamı oynanan maçın iki gün sonrasında ise Galatasaray Kulübü'nden hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlara tepki geldi.

Sarı-kırmızılılar, resmi hesabından bir video paylaştı.

Videoda Lucas Torreira ve Rolland Sallai'ye yapılan fauller yer aldı. Galatasaray, paylaşımında düşünen emoji, ünlem ve soru işaretini de kullandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)