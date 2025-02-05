Haber Merkezi
Süper Lig'de 22. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK ile Galatasaray, kozlarını paylaştı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk takım, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren golü ise yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.
GALATASARAY'DAN KADİR SAĞLAM'A TEPKİ
3 Şubat Pazar akşamı oynanan maçın iki gün sonrasında ise Galatasaray Kulübü'nden hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlara tepki geldi.
Sarı-kırmızılılar, resmi hesabından bir video paylaştı.
Videoda Lucas Torreira ve Rolland Sallai'ye yapılan fauller yer aldı. Galatasaray, paylaşımında düşünen emoji, ünlem ve soru işaretini de kullandı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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