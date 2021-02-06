Galatasaray'dan penaltı beklentisi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısında Ryan Donk'un yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılı taraftarlar penaltı bekledi.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.

VAR'DAN İZLEME ÖNERİSİ GELMEDİ

Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)



