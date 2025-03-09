Galatasaray'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konuk takım Galatasaray, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
GALATASARAY'DAN İTİRAZ
Sarı-kırmızılı oyuncular, ilk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
OYUN SÜRDÜ
Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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