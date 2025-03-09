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Galatasaray'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti

Galatasaray'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol ise oyunu sürdürdü.