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    Galatasaray'dan penaltı ve geçersiz gol tepkisi

    Galatasaray'dan penaltı ve geçersiz gol tepkisi

    Galatasaray Antrenörü Selçuk İnan, 0-0 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 22:00
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    Galatasaray Antrenörü Selçuk İnan, 0-0 biten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası röportajda açıklamalarda bulundu.

    "Biz de bu konudan çok muzdaribiz. Büyük Avrupa maçlarından sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İstediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz ama oyundan daha çok üzen dış faktörler. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama içeride konuştuk, analiz yaptık. İyi niyet hissetmiyorum hakemlerle ilgili."

    Galatasaray dan penaltı ve geçersiz gol tepkisi #1

    "ÖNCE GOLÜ VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ"

    "4. hakeme sordum ben. Orta hakem önce golü verdi, sonra birdenbire golü iptal etti. 4. hakeme sordum. 4. hakem bilmiyor. Biz biliyoruz. Bugün VAR herhalde yoktu. Yüzde 100 penaltı vardı, VAR çağırmadı. Son pozisyonda hakem golü veriyor ama VAR'dan çağrılmayacağını bildiği için golü iptal etti. Ufak tefek hareketlerde çağırmıyorlar artık VAR'a çünkü. Ben 4. hakeme dedim, 'İşgüzarlık yapıyor' dedim."

    Galatasaray dan penaltı ve geçersiz gol tepkisi #2

    "KIRMIZI DA VAR, PENALTI DA VAR"

    "Hepimiz çok üzgünüz. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık, bu bizim sorumluluğumuz, bizim sorunumuz. Her defasında hakemlerden konuşmak çok can sıkıcı. Emre'nin ayağına basılıyor, ikinci sarıdan kırmızı. Penaltı pozisyonunda Emre sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Öyle sert pozisyondu.

    Oyun anlamında istediklerimizi gerçekleştiremedik ama çok pozisyona girdik. Kazanamadık. Üzgünüz."

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