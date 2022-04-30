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Galatasaray'dan Pena'nın sağlık durumu hakkında açıklama
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Dünkü antrenmanda sakatlanan kaleci Inaki Pena'nın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
- 30.04.2022 - 09:45
- Güncelleme : 30.04.2022 - 09:46
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden kaleci Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
3 sakat var
Pena ile sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin tedavilerine devam edildi.
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.