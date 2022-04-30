Galatasaray'dan Pena'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Dünkü antrenmanda sakatlanan kaleci Inaki Pena'nın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden kaleci Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

3 sakat var

Pena ile sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



