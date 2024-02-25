Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu sakatlandı Real Betis'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu sakatlık geçirdi. Golcü isim, yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacak. Daha önce sarı-kırmızılı takımın Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey de sakatlanmıştı.

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İspanya LaLiga ekibi Real Betis'e, yeni transferi Cedric Bakambu'dan kötü haber geldi.

Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 5 milyon+5 milyon euro bonuslar karşılığında renklerine bağladığı Bakambu sakatlık yaşadı.

1 ay forma giyemeyecek

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta sakatlanan Kongolu futbolcu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan transferi sonrası Real Betis'te iki maçta süre bulurken, bir kez gol sevinci yaşadı.

Boey de sakatlanmıştı

Böylelikle Galatasaray'dan ocak ayında ayrılan ikinci isim de sakatlanmış oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey de geçtiğimiz hafta sakatlanmıştı.

Bayern Münih'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boey'un antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtilmişti.