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    Galatasaray'dan Real Madrid'e Süper Kupa göndermesi

    Galatasaray'dan Real Madrid'e Süper Kupa göndermesi

    Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Galatasaray'dan karşı paylaşım geldi.
    • 29.05.2022 - 01:37
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 01:41
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    Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 14. kez müzesine götürdü.

    "Finalleri oynamayız, finalleri kazanırız"

    Galibiyetin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Real Madrid takımı, "Finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" ifadelerini kullandı.

    Bu paylaşımın ardından ise Galatasaray'dan karşı cevap geldi.

    Galatasaray dan Real Madrid e Süper Kupa göndermesi #1

    Galatasaray Süper Kupa göndermesi yaptı

    Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'i Süper Kupa finalinde 2-1 yendiği fotoyu paylaşan 'Galatasaray EN' hesabı, "Tebrikler, ama eminmisin?" sorusunu sordu.

    Galatasaray dan Real Madrid e Süper Kupa göndermesi #2


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