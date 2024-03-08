Galatasaray'dan Rizespor maçında hakem tepkisi

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta maçında Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Ibrahim Olawoyin'in müdahalesiyle 22. dakikada yerde kaldı. Galatasaray, bu pozisyonda faul bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, topu Rizespor'a verdi. Galatasaraylı Mauro Icardi, itirazları sonrası sarı kart gördü.
Galatasaray'dan paylaşım geldi
Galatasaray, bu pozisyonun ardından, "Torreira'ya yapılan çok sert müdahalenin ardından önce Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriliyor, ardından Icardi'ye sarı kart gösteriliyor." şeklinde bir paylaşım yaptı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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