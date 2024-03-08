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Galatasaray'dan Rizespor maçında hakem tepkisi

Galatasaray'dan Rizespor maçında hakem tepkisi Galatasaray, Rizespor maçının ilk yarısında kırmızı kart bekledi. Sarı-kırmızılılar, Olawoyin'in Torreira'ya yaptığı faulün ardından Rizesporlu oyuncunun saha dışında kalması gerektiği yönünde yoğun itirazda bulundu. Öte yandan Galatasaray, bu pozisyonla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.