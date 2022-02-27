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    Galatasaray'dan Rizespor'a gönderme

    Galatasaray'dan Rizespor'a gönderme

    Galatasaray, Rizespor'u 4-2 yendi, maçın ardından da sarı-kırmızılılar flaş bir paylaşımda bulundu ve 4 şekerli bir çay fotoğrafı paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 22:51
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    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.

    Sarı-kırmızılılar 2 kere geri düştüğü maçı 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    GALATASARAY'DAN ÇAY GÖNDERMESİ

    Maçın ardından Galatasaray'dan göndermeli bir paylaşım geldi.

    Yapılan paylaşımda çay fotoğrafı koyularak, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray dan Rizespor a gönderme #1

    RİZESPOR'DAN CEVAP GELDİ

    Rizespor da sosyal medya hesabından paylaşımı alıntılayarak, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray dan Rizespor a gönderme #2

    Galatasaray dan Rizespor a gönderme #3


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