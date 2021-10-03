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    Galatasaray'dan Rizespor'a üst üste göndermeler

    Galatasaray'dan Rizespor'a üst üste göndermeler

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında harika bir geri dönüş yaparak deplasmanda Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar maç sonunda sosyal medyadan rakiplerini ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 21:59
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    Galatasaray tam 5 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

    Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı uzun süredir Rizespor'la ilişkileri gergin olan Galatasaray, kazandıkları maçın ardından sosyal medyadan rakibine göndereler yaptı.

    ÇAY VE LİG SONUNCUSU VURGUSU

    Galatasaray Spor Kulübü, maç sonu paylaşımında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Rizespor'u 'lig sonuncusu Rizespor' olarak betimledi.

    Galatasaray dan Rizespor a üst üste göndermeler #1

    Galatasaray dan Rizespor a üst üste göndermeler #2

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