Galatasaray'dan röportaj açıklaması! Fenerbahçeli oyuncular bizi bekletti Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin hocası Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarına cevap verdi.

Coşkun Gülbahar açıklamasında, "Konuyla ilgili kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapıldığı için açıklama yapma gereği duyuyorum. Derbi saat 22.00'de sona erdi ve TFF talimatları gereği iki takım maç sonu flaş röportajlarını 25 dakika içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Ancak ev sahibi kulüp saat 22.40'ta halen futbolcu flaş röportajlarına başlamamıştır.

"OKAN BURUK BEKLEMEK ZORUNDA KALDI"

Futbolcu röportajlarına gerekli süre içerisinde başlayamayan ve TFF talimatlarını ihlal eden rakibimizin röportajlarının bitmemesi nedeniyle teknik direktörümüz Okan Buruk, 'hazır olmasına rağmen' rakibimizin röportajlarının bitmesini beklemek zorunda kalmıştır.

Hocamızı röportaja götürmek için yayıncı kuruluş temsilcileriyle görüştüğümde 'Fenerbahçe henüz oyuncularını getirmedi. Onlar bittikten sonra hocayı alabiliriz' demeleri nedeniyle flaş röportaja katılma süremiz gecikmiş, flaş röportajın hemen ardından basın toplantısına geçilmiştir.

"KENDİ OYUNCULARI RÖPORTAJA GEÇ GİTTİ, BU SEBEPLE GECİKTİ"

Basın toplantısı için de süre sınırı her bir kulüp için 20 dakikadır. Ancak o gün basın toplantımız 14 dakika sürmüş, limitten 6 dakika erken sona ermiştir. Özetle kendi oyuncularının röportaja geç gitmesi nedeniyle rakip takım teknik direktörünün basın toplantısına katılımı gecikmiştir, kamuoyunun bilgilerine." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmamasıyla ilgili Union Saint-Gilloise maçı öncesi şu açıklamaları yapmıştı;

Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika bekledim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım.

"70 DAKİKA BEKLEDİM"

70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim.