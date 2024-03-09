Galatasaray'dan saçını pembeye boyatan Icardi'ye destek paylaşımı

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Geçen sezon saçını sarıya boyayan ve uzun süredir bu şekilde sahalara çıkan 31 yaşındaki futbolcu, tarzında radikal bir değişiklik yaptı.
Sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Icardi'nin saçlarını pembeye boyattığı görüldü.
"Bu hafta sonu berberleri yoğun mesai bekliyor"
Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan yıldız isim, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran kadına, bana iki güzel prenses veren kadına, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına." diye yazdı.
Öte yandan Galatasaray resmi hesabı da aşağıdaki paylaşımı yaparak "Bu hafta sonu berberleri yoğun bir mesai bekliyor." ifadelerini kullandı.
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