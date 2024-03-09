Galatasaray'dan saçını pembeye boyatan Icardi'ye destek paylaşımı Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyattı. Galatasaray resmi hesabı da "Yeni saç modelimiz gelmiştir" paylaşımı yaparak futbolcuya destek oldu.

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Geçen sezon saçını sarıya boyayan ve uzun süredir bu şekilde sahalara çıkan 31 yaşındaki futbolcu, tarzında radikal bir değişiklik yaptı.

Sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Icardi'nin saçlarını pembeye boyattığı görüldü.

"Bu hafta sonu berberleri yoğun mesai bekliyor"

Wanda Nara ile fotoğrafını paylaşan yıldız isim, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran kadına, bana iki güzel prenses veren kadına, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına." diye yazdı.

Öte yandan Galatasaray resmi hesabı da aşağıdaki paylaşımı yaparak "Bu hafta sonu berberleri yoğun bir mesai bekliyor." ifadelerini kullandı.