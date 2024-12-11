Galatasaray'dan sakat futbolcular hakkında açıklama!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi son antrenmanı yapan sarı-kırmızılılarda Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

"GİDİŞATA GÖRE KARAR VERECEĞİZ"

İnce, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Jakobs ile ilgili hiç süre vermeyeceğiz demiştik. Aşil tendonunun kasığın içinde devam eden kısmında yırtık var. Sıradan bir sakatlık değil. Tekrarlama riski var. Şu an çok iyi durumda ama görebilmemiz için saha çalışmalarına devam etmesi lazım. Gidişata göre karar vereceğiz.

"ÖZEL İĞNELERLE DÖNDÜREBİLDİK"

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında İnce, şunları dedi:

Abdülkerim olağandan daha erken bir şekilde fedakarlık ederek ve özel iğnelerle döndürebildik. Üst üste gelecek maçların önemi nedeniyle Abdülkerim'i takıma verdik.

"NET BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Barış Alper Yılmaz hakkında bilgi veren doktor, şu ifadeleri kullandı:

Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çaprazda total yırtıktan korktuk. Ama basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi mi gerilme var. Malmö maçında olmayacak. Maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken.

"ÇOK İLERİ DÜZEYDE BİR SIKINTI DEĞİL"

Victor Osimhen için ise Yener İnce, şu sözleri sarf etti:

Osimhen geçen seferki değil karşı ayağının adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey. Öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil, ancak zaman ihtiyacımız var.

"KAAN EN KISA ZAMANDA DÖNECEK"

Yener İnce, son olarak Kaan Ayhan ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: