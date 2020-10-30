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    Galatasaray'dan şampiyonluk planı: Muslera, Onyekuru ve Seri

    Etkisiz bir transfer sezonu geçiren Galatasaray, devre arasında takımı eski futbolcuları Seri ve Onyekuru ile güçlendirmek istiyor. Öte yandan devre arasına kadar Muslera'nın da dönmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 09:27
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    Galatasaray'dan şampiyonluk planı: Muslera, Onyekuru ve Seri

    Erzurumspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray’da öncelikli hedef; ligin ilk yarısında zirve yarışından kopmayıp, devre arası dokunuşlarıyla şampiyonluğa ulaşmak olarak belirlendi.

    Sarı-kırmızılı takımda bu nedenle ilk yarı sonuna kadar puan kayıplarının en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınacak.

    Galatasaray dan şampiyonluk planı: Muslera, Onyekuru ve Seri #1

    BABEL, BELHANDA VE FEGHOULI'DEN YARARLANILACAK

    İlk 6 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan kaybeden Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim ilk yarıyı zirveden kopmadan tamamlamaları durumunda şampiyon olacaklarına inanıyor.

    Bunun için de ilk yarı sonuna kadar takımdaki herkesten maksimum fayda alınmaya çalışılacağı belirtildi. Teknik patron Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi gelecekleri belirsiz olup yönetimin satmaya çalışacağı isimlerden en üst seviyede yararlanmanın hesaplarını yapıyor.

    Galatasaray dan şampiyonluk planı: Muslera, Onyekuru ve Seri #2

    DEVRE ARASI PLANI

    İlk yarı sonunda ise zirveye yakın olmaları halinde Muslera’nın da kadroya dönecek olması, Seri ve Onyekuru hamleleriyle tüm taşların yerine oturacağı düşünülüyor. Bu üç isim ile beraber takımın sıkıntısının kalmayacağı ve daha iddialı hale geleceği belirtiliyor.

    Galatasaray’ın bu hedef doğrultusunda ilk yarı bitene kadar her maça büyük bir konsantrasyon ve ciddiyetle çıkacağı belirtildi.

    Diğer taraftan ilk 6 hafta içinde Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi zorluk derecesi yüksek maçların oynandığına da dikkat çekildi.

    Galatasaray dan şampiyonluk planı: Muslera, Onyekuru ve Seri #3

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