Galatasaray'dan Samsun'da penaltı itirazı

Haber Merkezi
Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım sarı-kırmızılılar bir pozisyonda penaltı bekledi.
GALATASARAY İTİRAZ ETTİ, OYUN DEVAM ETTİ
Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Ozan Ergün'e baktı.
Hakem Ozan Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Galatasaraylı oyuncular, hakem Ergün'ün bu kararına itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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