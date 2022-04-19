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Galatasaray'dan seçim iptal kararına dava

Galatasaray'dan seçim iptal kararına dava

Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim için mahkemeden tedbir kararı geldi. Bu gelişme sonrası seçim iptal oldu. Galatasaray Kulübü ve Divan Kurulu, mahkemeye başvurarak bu kararın kaldırılmasını istedi.