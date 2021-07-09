Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan cevabı

Galatasaray, Şenol Güneş'in Taylan için kullandığı sözlere yanıt verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Güneş Taylan'la ilgili, "Kadroya alınmayan Salih, Berat gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım.

Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

"TALİHSİZ AÇIKLAMALARI ÜZÜLEREK İZLEDİK"

Galatasaray'dan konuyla ilgili cevap geldi.

Galatasaray, Şenol Güneş’in açıklamalarına cevaben, “A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.” açıklamasında bulundu.