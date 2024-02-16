Galatasaray'dan Serge Aurier'in sakatlığıyla ilgili açıklama Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

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Sacha Boey'in yerine sağ beke transfer edilen Serge Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmüştü.

Sağ bekte, alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuru şu şekilde:

Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

3 hafta yok

Ocak ayının sonlarına doğru sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın da aynı problemden dolayı sahalardan uzak kaldığı kaydedilirken, Aurier'in ortalama 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Şampiyonluk yaşadı Galatasaray'a katıldı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey yerine Sergie Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştı.

Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın formasını giyen tecrübeli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.