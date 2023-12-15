Galatasaray'dan Sergio Oliveira açıklaması! Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.

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Süper Lig'de topladığı 40 puanla ikinci sırada yer alan Avrupa'da ise yoluna UEFA'da devam edecek olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

"Tedavisine başlanmıştır"

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.

Bu sezon forma süresi azaldı

Geçtiğimiz sezon Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Sergio Oliveira, kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda kilit bir role sahip olmuştu.

Ancak 31 yaşındaki isim, bu sezon maçların çoğuna yedek kulübesinde başladı.

2023-2024 sezonunda 20 resmi maça çıkan Oliveira, bu karşılaşmaların 9'una ilk 11'de başladı. Orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.