Galatasaray'dan Sevilla'ya kupalı gönderme

Sevilla'nın önceki gün daha önce Galatasaray'da forma giyen Fernando, Marcao ve Alex Telles'i paylaşarak gönderme yapmasına sarı-kırmızılılardan cevap gecikmedi.

Geçtiğimiz gün Sevilla'nın İngilizce hesabından paylaşılan bir gönderi sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

"Fernando, Marcao ve Alex Telles... Teşekkürler Galatasaray" paylaşımında bulunan İspanyol takımı sarı-kırmızılıları da etiketleyerek bir nevi hava atmıştı.

Galatasaray'dan kupalı yanıt

Taraftarların tepkisini çeken bu tweet sonrası Galatasaray'dan ise yanıt geldi.

3 futbolcunun da Parçalı formayı giyerken kazandıkları kupalarla çekildikleri fotoğrafları paylaşan sarı-kırmızılılar Sevilla'ya da güzel bir cevap vermiş oldu.

Bu tweet kısa sürede büyük beğeni aldı.