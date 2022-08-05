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    Galatasaray'dan Sevilla'ya kupalı gönderme

    Galatasaray'dan Sevilla'ya kupalı gönderme

    Sevilla'nın önceki gün daha önce Galatasaray'da forma giyen Fernando, Marcao ve Alex Telles'i paylaşarak gönderme yapmasına sarı-kırmızılılardan cevap gecikmedi.
    • 05.08.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 12:13
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    Geçtiğimiz gün Sevilla'nın İngilizce hesabından paylaşılan bir gönderi sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

    "Fernando, Marcao ve Alex Telles... Teşekkürler Galatasaray" paylaşımında bulunan İspanyol takımı sarı-kırmızılıları da etiketleyerek bir nevi hava atmıştı.

    Galatasaray dan Sevilla ya kupalı gönderme #1

    Galatasaray'dan kupalı yanıt

    Taraftarların tepkisini çeken bu tweet sonrası Galatasaray'dan ise yanıt geldi.

    3 futbolcunun da Parçalı formayı giyerken kazandıkları kupalarla çekildikleri fotoğrafları paylaşan sarı-kırmızılılar Sevilla'ya da güzel bir cevap vermiş oldu.

    Bu tweet kısa sürede büyük beğeni aldı.

    Galatasaray dan Sevilla ya kupalı gönderme #2


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