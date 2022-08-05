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Galatasaray'dan Sevilla'ya kupalı gönderme
Sevilla'nın önceki gün daha önce Galatasaray'da forma giyen Fernando, Marcao ve Alex Telles'i paylaşarak gönderme yapmasına sarı-kırmızılılardan cevap gecikmedi.
- 05.08.2022 - 11:47
- Güncelleme : 05.08.2022 - 12:13
Geçtiğimiz gün Sevilla'nın İngilizce hesabından paylaşılan bir gönderi sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.
"Fernando, Marcao ve Alex Telles... Teşekkürler Galatasaray" paylaşımında bulunan İspanyol takımı sarı-kırmızılıları da etiketleyerek bir nevi hava atmıştı.
Galatasaray'dan kupalı yanıt
Taraftarların tepkisini çeken bu tweet sonrası Galatasaray'dan ise yanıt geldi.
3 futbolcunun da Parçalı formayı giyerken kazandıkları kupalarla çekildikleri fotoğrafları paylaşan sarı-kırmızılılar Sevilla'ya da güzel bir cevap vermiş oldu.
Bu tweet kısa sürede büyük beğeni aldı.