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Galatasaray'dan Sinan Bolat için resmi teklif

Galatasaray'dan Sinan Bolat için resmi teklif

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski file bekçisi Sinan Bolat için Gent'e 700 bin euro teklif etti.