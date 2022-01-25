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    Galatasaray'dan Sinan Bolat için resmi teklif

    Galatasaray'dan Sinan Bolat için resmi teklif

    Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski file bekçisi Sinan Bolat için Gent'e 700 bin euro teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:57
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    Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda file bekçisi takviyesi çalışmalarına hız verdi.

    Sarı-kırmızılılar, Giresunspor'a kiralanan Okan Koçuk’u geri istese de Karadeniz temsilcisinin teknik ekibi futbolcuyu bırakmak istemiyor.

    Galatasaray dan Sinan Bolat için resmi teklif #1

    700 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

    Galatasaray diğer yandan Sinan Bolat için Gent ile temas halinde. Milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Belçika kulübüne 700 bin euro teklif eden Burak Elmas yönetimi, transferi bitirmek için geri sayımda.

    Daha önce de Galatasaray forması giyen 33 yaşındaki kaleci, başarısız günlerin ardından takımdan ayrılmıştı.

    Bu sezon 36 maçta oynayan Bolat, kalesinde 30 gol gördü. Milli kaleci 16 maçta kalesini gole kapattı.

    Galatasaray dan Sinan Bolat için resmi teklif #2

    MUSLERA EN ERKEN MARTTA DÖNECEK

    7 maçtır forma giyemeyen ve tedavisi süren Fernando Muslera’nın, sahalara dönüşünün ise mart ayını bulması bekleniyor.

    Galatasaray dan Sinan Bolat için resmi teklif #3


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