Galatasaray'dan SOCAR ile sponsorluk anlaşması

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferlerin yanında sponsorluk anlaşmalarıyla da adından söz ettiriyor.
SOCAR ile 3 yıllık anlaşma
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak.