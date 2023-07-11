Galatasaray'dan SOCAR ile sponsorluk anlaşması Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferlerin yanında sponsorluk anlaşmalarıyla da adından söz ettiriyor.

SOCAR ile 3 yıllık anlaşma

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: