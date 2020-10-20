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    Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı

    Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 13:35
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    Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı

    Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

    Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

    Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

    Galatasaray dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı #1

    TERİM YÖNETİMİNDEKİ EN AZ PUAN

    Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

    Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

    Galatasaray, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

    Galatasaray dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı #2

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