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    Galatasaray'dan Squid Game sahnesiyle gönderme

    Galatasaray'dan Squid Game sahnesiyle gönderme

    Beşiktaş'ın puan kaybetmesini fırsat bilen Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine 4 yıldız göndermesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 22:33
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 22:40
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    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray cephesinden de göndermeli bir paylaşım geldi.

    GALATASARAY'DAN GÖNDERME

    Fenomen dizi Squid Game'de yer alan bir sahneye atıfta bulunan sarı-kırmızılıların paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

    İşte o paylaşım...

    Galatasaray dan Squid Game sahnesiyle gönderme #1

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