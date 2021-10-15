Galatasaray'dan Squid Game sahnesiyle gönderme

Beşiktaş'ın puan kaybetmesini fırsat bilen Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine 4 yıldız göndermesinde bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray cephesinden de göndermeli bir paylaşım geldi.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Fenomen dizi Squid Game'de yer alan bir sahneye atıfta bulunan sarı-kırmızılıların paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım...