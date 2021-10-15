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- Galatasaray'dan Squid Game sahnesiyle gönderme
Galatasaray'dan Squid Game sahnesiyle gönderme
Beşiktaş'ın puan kaybetmesini fırsat bilen Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine 4 yıldız göndermesinde bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 22:33
- Güncelleme : 15.10.2021 - 22:40
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray cephesinden de göndermeli bir paylaşım geldi.
GALATASARAY'DAN GÖNDERME
Fenomen dizi Squid Game'de yer alan bir sahneye atıfta bulunan sarı-kırmızılıların paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım...