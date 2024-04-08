Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması: "Yaşananlardan en çok etkilenen Türk futbolu olacak" Galatasaray yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesiyle yarıda kalan ve tatil edilen Süper Kupa maçında yaşananlardan Türk futbolunun çok etkileneceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 4. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Galatasaray yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolu büyümeye çalışıyor ama bu tip şeyler her şeyi zorlaştırıyor"

İspanyol vatandaşı olan Garcia, İspanya'nın Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, şunları dedi:

Sonuç olarak, Türk futbolunun çok kötü bir imaja sahip olmasına neden olan bir durum. Yazık. Çünkü bu sezon yaşanan kavgalar ve olaylar, insanların Türk futboluna dair imajını yansıtıyor. Türk futbolu büyümeye çalışıyor ama bu tip şeyler her şeyi zorlaştırıyor.

"Yaşananlardan en çok etkilenen Türk futbolu olacak"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında futbol anlamında çok güzel bir mücadele yaşandığını ve esas konuşulması gereken bu olmasına rağmen futbol dışında başka şeylerin konuşulduğunu aktaran Garcia, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de futbolun gelişmesinde ele alınması gereken alanlardan biri de bu. Yaşananlardan en çok etkilenen Türk futbolu olacak.

"Bir kupa kazandığımız için memnunuz"

Sarı-kırmızılıların İspanyol yardımcı antrenörü, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizim için sonuçta bir kupa ve bir kupa kazandığımız için memnunuz. Bu finalde elde edilen başarı bizim istediğimiz gibi olmasa da sonuçta kupa kazandığımız için mutluyuz. Ben, futbol için ideal olanın, bu maçın oynanması gerektiği gibi olması gerektiğine inanıyorum.

"Farklı bir şekilde bitecekti"

Galatasaray'ın maçın hemen ilk dakikasında gol bulup, ezeli rakibi sahadan ayrılmadan önce 1-0 galip olmasıyla ilgili bir soruya ise Garcia, şu cevabı verdi: