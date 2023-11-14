Galatasaray'dan Süper Kupa fikri: Atatürk Stadı'nda oynayalım Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa'nın Atatürk ismi yer alan bir statta oynanmasını talep ettiklerini duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynatılması kararına ilk tepkiyi gösteren sarı-kırmızılı camia, ilk somut adımı da divan kurulunu toplayarak almıştı.

6 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıda, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminden, maçın Türkiye'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde girişimde bulunması istenmişti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bu hafta içinde bu konuda adım atacak.

Tribünler yarı yarıya

Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek imzalı dilekçe ile TFF'ye resmi başvurusunu yapacak. Kulüp, karşılaşmanın; 100. yıl vurgusu adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir statta oynanmasını istiyor.

Başvuru dilekçesinde; maç için en uygun stadın İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı olduğu, tribünlerin eşit oranda iki takıma ayrılması, kapasitenin en az yüzde 10'unun da özel davetlilerden (şehit/gazi yakınları, sağlık çalışanları, madenciler, depremzedeler vb.) oluşturulması istenecek.

Atatürk ismi 27 statta yer alıyor

Son yıllarda farklı nedenlerle 9 ilde, statlardaki Atatürk adları değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun veritabanına göre halen ülkemizde 27 il ve ilçede Büyük Önder'in adını taşıyan stat bulunuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 29 Aralık'ta karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı için en uygun tesis olarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı görülüyor.

Sakarya'daki yenilenen stat da alternatif olabilir. Yıpranan İzmir Atatürk Stadı ise riskli durumda.