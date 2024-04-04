Galatasaray'dan Süper Kupa talebi! VAR'da da yabancı hakem olsun 7 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray; yabancı hakem fikrine sıcak bakarken, VAR hakeminin de yabancı olması isteğinde bulundu.

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Galatasaray, 7 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) beklenmedik bir talepte bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, maçta yabancı hakem yer almasının kendileri için sorun olmayacağını duyurdu.

Bununla da yetinmeyen Galatasaray yönetimi, VAR hakemlerinin de yabancı olmasını talep etti.

Fenerbahçe 2 şart sundu

Öte yandan, Fenerbahçe ise daha önce maçın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunmuştu.

TFF, "7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

"U19 takımıyla sahaya çıkacağız"

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın gerçekleşmemesi durumunda U19 takımı ile sahaya çıkacağını resmen açıklamıştı.

Süper Kupa maçı öncesi yaşanan bu gelişmeler, maçın atmosferini ve heyecanını daha da artırdı. Futbolseverler, 7 Nisan'da oynanacak olan maçın nasıl bir sonuçla tamamlanacağını merakla beklemeye başladı.

Okan Buruk ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: