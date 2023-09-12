Galatasaray'dan süper lig devine transfer çalımı! 20 milyon euroluk tazminat ödenecek! Icardi'nin yerlisi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yıldız bir isim için Süper Lig'deki rakibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve rüya takım kurmak isteyen Galatasaray, kancayı yerli yıldızlardan birisine taktı.

Galatasaray'ın, Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ayrıca sarı-kırmızlı takımın Lille ile iletişime geçtiği ve gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği söylendi.

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı transferini gerçekleştirmesi noktasında ise Trabzonspor'dan onay alması gerekecek.

Tazminat maddesi gündemde

Haber 61'in haberine göre; Trabzonspor ile Lille arasında yapılan anlaşmaya göre, Fransız ekibi milli futbolcuyu Türkiye'den bir takıma satarsa, bordo mavili ekibin 20 milyon euroluk tazminat hakkı doğacak.

Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat ödemek istemeyen Galatasaray'ın, Lille ile anlaşması halinde bordo mavili ekibin kapısını çalarak uzlaşmaya çalışacağı söyleniyor.

Yazıcı'nın sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın, Lille ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek. Başarılı futbolcu, istemesi halinde herhangi bir Türk takımına transfer olabilecek ve Lille'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmayacak.

Yusuf Yazıcı'nın karnesi

Yusuf Yazıcı, Lille kariyerinde şu ana dek 99 maçta 18 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. hakkı doğacak.