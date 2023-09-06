Galatasaray'dan Süper Lig tarihinin en pahalı kadrosu Transferde son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez’i kadrosuna katan G.Saray’ın toplam kadro değeri 251,9 milyon euro ile (7 milyar 200 milyon lira) Süper Lig tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

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Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle birlikte tarihin en değerli kadrosunu oluşturdu.

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, Transfermarkt’a göre 251.9 milyon euro (yaklaşık 7 milyar 200 milyon lira) ile Süper Lig tarihinin gelmiş geçmiş en değerli takımı oldu.

Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe 209 milyon 130 bin euro ile ligde en değerli ikinci takım durumda bulunuyor. Beşiktaş 129 milyon 350 bin euro, Trabzonspor’a ise 100 milyon 130 bin euro değer biçildi.

Son transferlerle rekor kırıldı

Galatasaray’ın rekor seviyede değer kazanmasında son iki hamlesinin payı büyük oldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın 2 sene önce toplamda 104 milyon euroya kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele (62 milyon euro) ve Davinson Sanchez’i (42 milyon euro) renklerine bağladı. Ndombele’yi bedelsiz kiralayan Galatasaray, Davinson Sanchez’i ise 9.5 milyon euro karşılığında bonservisiyle aldı.

Ndombele’nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro, Davinson Sanchez’in ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.