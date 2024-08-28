Haberler



Futbol



Galatasaray'dan Tagliafico atağı! Görüşmeler devam ediyor

Galatasaray'dan Tagliafico atağı! Görüşmeler devam ediyor Galatasaray, sol bek mevkiinde yaşadığı krizle başa çıkmak için yeni bir arayışa girdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Derrick Köhn'den beklenen performansı alamayan sarı-kırmızılı yönetim, bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.