Galatasaray'dan Tagliafico atağı! Görüşmeler devam ediyor

Haber Merkezi
Galatasaray'ın çözüm arayışında yöneldiği isimlerden biri Fransa'dan olabilir. Lyon'un satış listesine koyduğu Nicolas Tagliafico, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda.
31 yaşındaki sol bek için Lyon ile masaya oturulması planlanıyor. Eğer yabancı kontenjanı açılır ve diğer planlar yolunda giderse, Tagliafico için makul bir bonservis bedeliyle transfer gerçekleştirilebilir.
TAGLIAFICO'NUN KARİYERİ
Arjantinli futbolcu Nicolas Tagliafico, 2022'de Ajax'tan Lyon'a 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.
Kariyerinde toplam 441 maça çıkan Tagliafico, 25 gol ve 36 asistlik performansı ile dikkat çekti.
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