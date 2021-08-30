Galatasaray'dan Tahir Kıran'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray SK Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına cevap verdi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

"Galatasaray'ın 30 milyon taraftarıyla bu tür manipülasyonlara karşı refleks göstermesi gerekir. Sayın Tahir Kıran'ın sözleri manipülatif, gerçek dışı. Hukukçuları yanlış yönlendiriyor. Kendisi zor durumda kalacak."





"BUNU TARİHE NOT DÜŞELİM"

"Oğulcan ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ötürü bir şikayette bulunacağımızı açıkladık. 4 Ağustos'ta bir basın toplantısı yapıp belgelerle süreci anlattım. Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler.

Bir yandan şikayet yok deyip, bir yandan Tahkim şikayetini geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Tahkim Kurulu'ndan ve üyelerinden ziyade, Sayın Tahir Kıran ve arkadaşları takip ediyor. Kimler bu dosyayla ilgili çaba gösteriyor, baskı gösteriyor. Baskıyla bu itiraza takipsizlik kararı verecekler. Bunu tarihe not düşelim."

"SÖZLERİ GERÇEK DIŞI"

Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şu an dosyamız derdest. Dolayısıyla sözleri gerçek dışı.

"KİMİN ŞOV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI"

"Yalandan demeci kimin verdiğini tüm Türkiye gördü şimdi. Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Sansasyonel kaygılarla biz açıklama yapmıyoruz. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Bu belgeyle kimin şov yaptığı ortaya çıktı. Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız."

"PFDK'YI AYIN 27'SİNDE ŞİKAYET ETTİK"

"Bir şikayet dosyasını çılgınlar gibi adliyelerde takip edip, baskı uygulamak, bulmaya çalışmak. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik, başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur.

Sayın Tahir Kıran, 'Kıvırmasınlar' demiş. Kimin yalan attığı kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıktı mı, çıktı. Galatasaray'a etmiş olduğu telkinin gereğini yerine getirip hassasiyet gösterecek mi, bakacağız. Biz kurumsal refleksleri olan bir spor kulübüyüz. Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Hiçbir baskıya tehdide boyun eğmeden hak arama özgürlüğünü kullanır. Kimseden korkmaz. Bizi başkalarıyla karıştırmasın Sayın Tahir Kıran. Kıvırmasınlar, yalan söylemesinler sözleri yakışık almaz. Kimin kıvırttığı, kimin yalan söylediği bu belgelerle ortaya çıktı. PFDK'yı da ayın 27'sinde şikayet ettik."





"BAŞKANIMIZ KONUNUN ASLINA İLİŞKİN ÖZÜR DİLEMEDİ"

"Başkanımızın özür dilediğini söylüyor Sayın Tahir Kıran. Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok.

Bizim başkanımız nezaketten taviz vermeyen ama Galatasaray'ın menfaatlerini önceleyen seçilmiş başkandır. Başkanımız maille anlaşmanın olmayacağını söyledi. Bende Sayın Tahir Kıran'ın mesajları var. Şöyle yazıyor; Kardeşim sen bu işi halledersin diyor. Ben de diyorum ki, bu olmaz diyorum. Sayın Tahir Kıran, Tahkim'den şikayetini geri çekersin diyor. Ben de WhatsApp mesajları var. Sen başkanla konuş, seni dinler diyor bana. Ben de bu onursuzluktur, Galatasaray geri adım atmaz diyor. Kalkıp bunları mı açıklayalım biz de. Bel altı vurulursa gerekeni söylemek zorunda kalırız."





"GALATASARAY'A BU SÖKMEZ"

"Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Terim ile ilgili neler söylediğini Türkiye biliyor.

Fatih Hoca bizim için değerli ve kıymetlidir. Teknik konuların tamamında tek yetkili kişidir. Galatasaray'ın idari ve yönetsel anlamda tek patronu Burak Elmas'tır. Seçilmiş, Galatasaraylıların teveccühüne mazhar olmuştur. Buradan Florya ile bizim aramızda ikilik çıkarmaya yönelik bir iş bizde prim yapmaz. Galatasaray'ın tek patronu Burak Elmas'tır. Dolayısıyla bir iradeyi esas almak istiyorsa, Burak Elmas'ı alabilir. Bu konu hukuki bir konudur. Bu konuda karar almaya yetkili Burak Elmas'tır. Burada bir ikilik, kutuplaşma prim yapmaz. Galatasaray'a bu sökmez. Boşu boşuna uğraşmasın."

"BANA MESAJ ATIP BAŞKANI İKNA ET DENDİ"

"Seninle benim aramdaki sulh ve ibra protokolü. Senle ilgili davalarımdan vazgeçiyorum. Peki niye Tahkim şikayetinden vazgeçmemi istiyorsun? Seni neden ilgilendiriyor? Niye böyle bir protokol gönderiyorsun. Niye bana whatsapp mesajlarında, başkanı sen ikna edersin, şu Tahkim'i hallet diyorsun. Niye yapayım ben bunu?

Ne olacak bundan sonra? 'Bu parayı ödeyecekler, kıvırmasınlar' dedi. Tahkim'in kararına karşı AİHM'e başvuru yapıyoruz. Bölge Mahkemesi'nin kararını da Yargıtay'a götürdük. Tahkim'in kararı nedeniyle oyuncumuzun özlük hakları ihlal edildi. Vize ve lisans konusunun çözülmesi zaruriyeti var. Biz bu parayı ödemiyoruz. Bizim UEFA'dan gelecek paralarımız var. Yayın haklarından gelen paramız var. Federasyon bunları kesiyor. Biz dilekçe verdik, kesmeyin bu paraları, bize ödeyin dedik. Dilekçemiz olmasına rağmen, buradaki paralarımız kesilecek, bu zikredilen rakamlar ödenecek. Bundan sonra oyuncumuzun vizesi verilecek. Ancak, Tahkim'in kararı bozulursa TFF'nin bizden keseceği parayı faiziyle birlikte alacağız."





"TFF GASP SÖZÜNÜ SEVK EDECEK Mİ GÖRECEĞİZ"

Biz de 30 milyonluk bir camiayı temsil ediyoruz. Sonuna kadar camiamızın menfaatlerini öncelik alırız. Bizim başkanımız haraç kesiyor, örgüt dediği için 45 gün hak mahrumiyeti verdi. Sayın Tahir Kıran, gasp dedi. Hukuka aykırılık var. Bakalım Federasyon, PFDK'ya sevk edilecek mi? Haraç sözüne 45 gün veren TFF, gasp sözünü sevk edecek mi göreceğiz.

Yalan demeç veren, şov yapan, kıvıran kim, belgelerle ortaya koyduk. Gerisi, kamuoyunun takdiridir.

Galatasaray'ın sponsorlarından bahsetmiş. Rizespor'un sponsorları, iştirak şirketleri, bir kamu bankasından kim kredi aldı biliyoruz. Tüm kamuoyunun bildiği maruf bir davayı bir daha konuşmayalım. Böyle bir açıklama gelmeseydi, konuşmayacaktık."

"BİZ ADALETİ BAŞKALARI İÇİN DE İSTİYORUZ"

"Tehdit edeceklerine, baskı kuracaklarına, bizi sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bizim tek derdimiz, başka kimlik ve gözlük bunun arkasında yok, asla olamaz. TFF Hukuk Kurulları, tarafsız ve bağımsız olması. Bizim mücadelemiz bu. Hukuk bumerang gibidir, atarsın gelip seni bulur. Biz adaleti başkaları için de istiyoruz.

Rizespor ile, Rizespor halkıyla hiçbir problemiz yok. Bizim için çok kıymetliler. Rize özelinde önyargımız söz konusu olamaz. Rizespor ve Rize halkı çok kıymetlidir. Bu açıklama talihsiz. Herkes kendine yakışanı yapar.

Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize gelen paraları TFF, 'Vermeyin' dememize rağmen onlara ödeyecek. Oyuncuya vize verilecek. Yaptığımız şikayet müspet sonuçlanırsa, bu paramız faiziyle geri verilecek. Olmazsa hukuka saygı duyacağız. Bize göre bu mesele kapanmıştır."