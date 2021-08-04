Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na çağrı: İstifa edin

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir "Galatasaray olarak Tahkim Kurulu'nun derhal istifa etmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Galatasaray kulübü Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Tahkim Kurulu'nun açıklamasının ardından Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir konuyla alakalı açıklamada bulundu.

Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı.

Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.

UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi.

TFF'ye başvurduk ve 'Hukuki süreç devam ediyor, oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız.' dedik.

Dünkü karar Tahkim Kurulu'nda oy çokluğu ile alınmış. Bu, resmi siteden yayınlanmış. Eğer şimdi silmezlerse oradan bakabilirsiniz.

Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı.

Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor?

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na çağrı: İstifa edin İZLE







“BU BİR HUKUK GARABETİDİR”

Muhalif üyeler hangi arada ikna edildi de hukuka aykırı bu mesnetsiz karar alındı?

Kulüpler için transfer yasağı, yargı süreci devam ettiği için kaldırılıyor ama aynı durum oyuncu için olunca itirazımızı reddediyorsunuz. Bu, bir hukuk garabetidir.

Nereden bakarsanız bakın artık sürdürülemez, hükümsüz ve adaletten uzak bir kurul yapısıyla karşı karşıyayız.

Kimse Galatasaray'ın futbolcusunun hakkını yiyemez.





“TAHKİM KURULU’NUN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Adaleti kendimiz için istemiyoruz, hukuk hepimize lazım. Adaleti futbolun bütün paydaşları için istiyoruz.

TFF kurulları ne adildir ne de adil görünmektedir. TFF, hukuk kurullarının güvenilirliği tartışılır haldedir.

Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz.

Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız.” İfadelerini kullandı.

Tahkim Kurulu Galatasaray'ı reddetti / HABERİ İÇİN TIKLAYIN