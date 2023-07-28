Galatasaray'dan taraftarlarına çağrı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 30 Temmuz Pazar günü takımın yapacağı antrenmana taraftarlarını çağırdı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 4 yeni isim kattı.

Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Mauro Icardi'nin de bonservisini PSG'den aldı.

Icardi'yi resmen duyurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni oyuncuları için imza töreni düzenleyeceğini belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre pazar günü RAMS Park'ta önce yeni oyuncular için imza töreni düzenlenecek, ardından Zalgiris maçı için antrenman yapılacak.

"Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız"

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere kullanıldı: