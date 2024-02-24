Galatasaray'dan tepki: Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın son dakikada kazandığı penaltıyı çarpıcı bir şekilde eleştirerek tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 27. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken goller; 64. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+6'da Michy Batshuayi kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golü ise 58. dakikada Jackson Porozo'dan geldi.

Bu maçın ardından ise Galatasaray Kulübü, ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"Utanmazlar"

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan pozisyonda elle oynama şüphesi nedeniyle hakem Cihan Aydın'a inceleme tavsiyesi geldi.

Kenara gelen hakem pozisyonu monitörden izledikten sonra Emre Gedik'in ceza sahasında topa eliyle temas ettiğini belirleyip beyaz noktayı gösterdi.

Dakika 90+6'da penaltıyı kullanan Michy Batshuayi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Ali Emre penaltıyı kurtardı.

Penaltı vuruşunun ardından kalecinin kurtardığı topa kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinden bir kez daha vuran Belçikalı isim, topu ağlara gönderdi.