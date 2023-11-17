Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç eleştirisi Galatasaray, PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermesini yetersiz bularak TFF'yetepki gösterdi: "Türk futbolu adına utanıyoruz"

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 hafta önceki Divan Kurulu toplantısında sarf ettiği sözlerle Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef alarak gündem olmuştu:

İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! Bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın!

Ali Koç, 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira ceza aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bu sözlerin ardından PFDK kararlarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti 210 bin lira para cezası vermişti.

Galatasara, verilen cezayı yetersiz buldu

Galatasaray Kulübü ise TFF'nin verdiği cezayı az bularak tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama paylaşıldı:

Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur:



- Türkiye Futbol Federasyonu’na gidip, birilerini “tokatlamayı” bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün…



- Süper Lig’de görev alan hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün…



- Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için “Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor.” demenin tarifesi 45 gün…



- İnsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün…



- Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün hak mahrumiyetidir.

"Türk futbolu adına utanıyoruz"