Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Ankaragücü maçı Eryaman'da oynanmasın

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Okan Buruk'un öğrencileri Galatasaray karşı karşıya gelecek.
18 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu müsabaka öncesinde Galatasaray'dan bir istek geldi.
Galatasaray, TFF'ye başvuracak
Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacak.
Galatasaray'ın stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe olarak göstererek TFF'ye başvuracak.
Yetkililer inceleme yapacak
TFF yetkililerinin Eryaman Stadyumu'nda inceleme yapacağı ve bu incelemenin ardından müsabakanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı kaydedildi.
Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar gerekçesiyle verilen beş maçlık cezasının ardından, Süper Lig'de bu karşılaşmada seyircisinin önüne çıkacak.
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