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Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için resmi başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için resmi başvuru Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye itirazda bulundu.