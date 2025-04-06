Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için resmi başvuru

Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbinin yankıları sürüyor.
Bilindiği üzere dün PFDK kararları açıklanmış, derbideki olaylar nedeniyle ceza yağmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza vermişti.
MOU VE FRED'E 3'ER MAÇ CEZA
Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin cezaya itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray'da ise, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir hamle yapıldı.
TFF'YE İTİRAZ EDİLDİ
Sarı-Kırmızılı kulüp, Fenerbahçe derbisi sonrası verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaparak itiraz edildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı." denildi.
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