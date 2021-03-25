Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"TFF BAŞKANI BİZİ ÜRKÜTTÜ"

"Bu konuşturmayı yaptıran itici güç, beIN Sports'ta benim de katılma ihtimalim olan bir program olan beUnited'daki yorumcunun hüküm içeren sözlerinden kaynaklanmaktadır. beIN Sports'un en önemli kişilerinden biriyleydik. Onları uyardık. Bu ülkede demokratik haklar var. Sayın Nihat Özdemir'in yanındaki yorumcu zat, 28 şampiyonluk olduğunu söyledi ve 'İnşallah olumlu değerlendirin bunu' dedi. Hem savcı hem yargıç hem bilirkişi oldun. Ey yorumcu sen kimsin? Senin ortadaki rütben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF Başkanı'nı zor duruma düşürmek değil! Sayın TFF Başkanı o sıkışmayla öyle bir laf etti ki bizi ürküttü. Biz inceliyoruz dedi, inceledikten sonra bir yere vereceğiz dedi. Bildiklerimiz var. İrkildik. Anlatacağım."





"İLK BAŞTA CİDDİYE ALMADIK"

"Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması anlamında bu hareketi, ilk başta ciddiye almadık. Bu arada tebrik etmek gerek, amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor. Bu Galatasaray'da olsa beni ipe çekerler. Galatasaray daha uyanıktır. Bizimkiler doğru, dürüst, amaca yönelik dürüstlükle başarıdan yanadır. Hile hurda şikeyle değil. Ben Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Bursa'ya, Eskişehir'e asla söz etmem. Bir yöneticinin yaptığını bir camiaya mal etmem. Bilinçlidir. O kadar kırılgan bir camiaları var ki rüzgara kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Ben bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk. Hemen hazırlandık. 6 sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık. Sözcüklerime dikkat eden, hepsi anlamlı. Zırva tevil götürmez. Açıklama yaparsanız siz de batarsınız. Yayında adam 'İnşallah yaparsınız' diyor. Kimsin sen! Biz kimseyi küçük görmeyiz. Bir tarafın, takımın fanatik taraftarı da olabilir. Bu da güzeldir, futbola düşkün olduğunu gösterir. Tarafgirliğini yansıtamazsın oraya. Hakem olsan yandık. Biz şaşırdık. 'Aaaa iş ciddiye bindi' dedik. Hüküm verildi o yayında."





"TFF GÜNDEME ALMAMALI"

"İnan edin, biz gerek hukukçular ve tarihçiler ile bir araya geldik. O kadar madde çıktı ki, ancak 5 sayfaya indirebildik. Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Haklısın. Her şey meydanda. Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler. TFF'nin bunu gündeme bile almaması gerek."