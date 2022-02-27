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Galatasaray'dan tiki-taka golü
Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın attığı 3. goldeki paslaşmalar taraftarın beğenisini aldı.
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 21:30
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar 2 kere geri düştüğü maçı 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
GALATASARAY'DAN BARCELONA GOLÜ
Maçın en konuşulan anlarından biri de sarı-kırmzılıların attığı 3. gol oldu.
Golden önce yapılan paslaşmalar, taraftarın beğenisini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu golü paylaşarak övgüler yağdırdı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)