Galatasaray'dan tiki-taka golü

Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın attığı 3. goldeki paslaşmalar taraftarın beğenisini aldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar 2 kere geri düştüğü maçı 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY'DAN BARCELONA GOLÜ

Maçın en konuşulan anlarından biri de sarı-kırmzılıların attığı 3. gol oldu.

Golden önce yapılan paslaşmalar, taraftarın beğenisini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu golü paylaşarak övgüler yağdırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)